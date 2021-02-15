РИАМО – 15 фев. Центробанк предупредил о новом виде атаки на счета юрлиц посредством мобильного приложения, банкам рекомендовали проверить свои системы дистанционного обслуживания, сообщает «Коммерсант».

«В конце прошлой недели ЦБ разослал банкам предупреждение о схеме, с помощью которой мошенники похищали средства со счетов юрлиц, используя систему дистанционного банковского обслуживания», – говорится в сообщении.

Мошеннические действия совершались авторизованным клиентом банка посредством подмены номера счета отправителя.

В ЦБ отметили высокий уровень подготовки атак. Так, злоумышленники знают о технологии дистанционного банковского обслуживания на уровне разработчиков и об особенностях обработки платежей банком. Также хакеры разбираются в правилах и настройках антифрод-систем.​​