РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 фев. С улиц подмосковного Королева за три дня вывезли более двух тысяч кубометров снега, говорится в сообщении пресс-службы городского координационного совета.

В Московском регионе прошел обильный снегопад. Коммунальные службы Королева активно работали все выходные, затем подключились к уборке снега жители, выходили во дворы целыми семьями.

«Механизированная уборка снега ведется круглосуточно, ручная организована в дневное время. За пятницу, субботу и воскресенье (12, 13 и 14 февраля - ред.) было вывезено 2 330 кубических метров снега», - сказал директор «Автобытдора» Кирилл Кудряшов.

14 февраля уборкой снега на дворовых территориях были заняты более 360 человек и 41 единица уборочной техники. Порядка 200 человек и 78 единиц техники чистили территорию города. Первостепенное внимание при расчистке уделялось дорогам, входным группам многоквартирных домов, тротуарам, проездам, контейнерным площадкам, проходам к остановкам общественного транспорта, больницам и поликлиникам, школам и детским садам.

Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются.