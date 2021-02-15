РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В поселке Томилино Люберец потушили пожар в нежилом здании, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в 6:16 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: городской округ Люберцы, поселок Томилино, улица Никитина. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на площади 300 квадратных метров.

«В 8:26 - локализация пожара на площади 375 квадратных метров. В 9:25 - ликвидация открытого горения. В 11:25 - полная ликвидация», - говорится в сообщении.

Пострадавших в пожаре нет. В тушении участвовали 12 единиц техники и 42 человека, в том числе от МЧС - 5 единиц техники, 19 человек.