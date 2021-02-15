РИАМО - 15 фев. Общественная зона отдыха появится на месте туберкулезной больницы в Подольске в 2022 году, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

«В феврале-марте дорабатываем исследования. При корректировке бюджета, планируем снести (здание - ред.) этим летом. Нужно обсудить концепцию, спроектировать, там есть вопросы по выносу некоторых проектных решений <...>. Мы в 2022 году будем способны открыть там хорошую зону отдыха, если реализовать все эти мероприятия», – сказал Пестов в ходе совещания губернатора с руководящим составом правительства Московской области.

Туберкулезный диспансер был открыт в центре города на базе типового здания средней школы в Подольске в 1967 году. В разные годы санитарно-защитная зона больницы составляла от 500 до 100 метров и охватывала значительное количество жилых домов.

На данный момент рядом со зданием больницы находятся четыре башни высотой в 16 этажей, детская стоматология и Подольская станция переливания крови.