РИАМО - 15 фев. Краудсорсинг-проектам правительства столицы исполнилось семь лет, за это время было осуществлено 30 проектов по развитию города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За это время в мегаполисе воплотили тысячи интересных предложений. «Например, в 2014-м вы делились идеями по работе МФЦ. В результате во всех офисах появился Wi-Fi и униформа сотрудников. В 2015-м вы предложили разработать приложение ЕМИАС, сделать удобную навигацию и игровые зоны для детей в поликлиниках», - написал Собянин на своей странице во «Вконтакте».

В 2016 году москвичи обсуждали проект «Активное долголетие», в прошлом году - электронные табло и розетки для гаджетов на станциях МЦД. Собянин поблагодарил москвичей за участие и отметил, что платформой crowd.mos.ru пользуются уже 250 тысяч москвичей.

Ранее на краудсорсинговой платформе правительства столицы завершился 30-й проект «Город идей», посвященный развитию самой платформы. В нем участвовали 12 тысяч человек.