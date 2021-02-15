РИАМО - 15 фев. Участок Большой кольцевой линии метро между станциями «Проспект Вернадского» и «Каховская» планируют полностью достроить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Южный участок Большой кольцевой линии метро находится в высокой степени готовности. Надеюсь, что в этом году мы сможем завершить его строительство», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство этого участка начали в апреле 2017 года. Его общая длина составляет 7 километров. На участке будут располагаться три станции: «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино».

«Воронцовскую» строят на пересечении Профсоюзной улицы со Старокалужским шоссе. Она станет пересадочной на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии метро.

Интерьеры станции будут ассоциироваться с космической тематикой. В конструкцию будут встроены неоновые светильники, создающие ощущение непрерывного движения –потока, напоминающего Млечный путь.

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