РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Полицейские задержали подозреваемого в краже мобильного телефона из квартиры в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 34-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил его мобильный телефон из квартиры на улице Школьной. Общая сумма материального ущерба составила более 19 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 45-летний ранее судимый местный житель. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.