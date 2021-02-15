РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Передвижная фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны», приуроченная к 75-летию Победы, открылась на центральной площади перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха», она продлится по 19 февраля, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На торжественном открытии выставки присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, начальник МУ МВД России «Балашихинское» Михаил Москаленко и его заместитель Евгений Котенко, заместитель руководителя Общероссийской общественной организации «Союз социальной справедливости России» Алексей Хворостянко, председатель Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации «Офицеры России», герой России Александр Головашкин, председатель городского Совета депутатов Геннадий Попов.

«Уверен, что эта выставка позволит огромному количеству людей, в том числе подрастающему поколению, ознакомиться с уникальными фактами из истории Великой Отечественной войны», - сказал Юров.

Он поблагодарил Москаленко за оказанное содействие в подготовке этой выставки, а также общественную организацию «Союз социальной справедливости России» за подготовку материалов.

Передвижная фотовыставка, на которой представлены редкие фотографии с мест боевой подготовки и военных действий Советской армии во время Великой Отечественной войны, будет работать на площади перед Ледовым дворцом по 19 февраля.

На выставке можно познакомиться с историей выдающихся офицеров подразделений органов внутренних дел. В экспозиции - и работы победителей конкурса МВД России «Открытый взгляд». По словам Котенко, каждый снимок здесь призван донести до сознания широкой общественности суть непростой службы российских стражей порядка.

«Порой одно фото лучше всяких слов дает зрителю больше информации и эмоций, чем часовые лекции. Надеюсь, что труд сотрудников увидит как можно больше граждан, оценив его по достоинству», - подчеркнул он.

Хворостянко отметил, что выставка готовилась около двух лет. Всего было собрано 170 снимков, которые проехали по стране уже почти 17 тысяч километров.

Передвижная фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны» после 19 февраля переедет в микрорайон Железнодорожный, где будет работать на площади у здания администрации до 25 февраля.