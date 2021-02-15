РИАМО - 15 фев. На Лубянском проезде около станции метро «Китай-город» обрушились строительные леса, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
ЧП произошло в районе дома 21, строение 2.
«На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Движение открыто по одной полосе», - говорится в сообщении.
Затруднено движение личного транспорта. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
По данным СМИ, пострадала женщина, она находится в сознании.
Человек пострадал при обрушении строительных лесов у станции метро «Китай-город»>>
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