РИАМО - 15 фев. На Лубянском проезде около станции метро «Китай-город» обрушились строительные леса, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

ЧП произошло в районе дома 21, строение 2.

«На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Движение открыто по одной полосе», - говорится в сообщении.

Затруднено движение личного транспорта. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

По данным СМИ, пострадала женщина, она находится в сознании.

Человек пострадал при обрушении строительных лесов у станции метро «Китай-город»>>