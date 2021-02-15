В Москве набирает обороты программа комплексного развития территорий (КРТ). Одна из важных задач, которые она решает – застройка промышленных зон, так называемого «ржавого пояса» столицы, которые занимают огромные территории и практически не используются. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся столичные промзоны в ближайшие годы. Сегодня мы расскажем о редевелопменте промзоны «Теплый стан» на юго-западе Москвы.

Новые рабочие места

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Осенью 2020 года градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы приняла решение о комплексном развитии территории производственной зоны № 62 «Теплый Стан». В ближайшие годы территория площадью 16,78 гектара в районе Ясенево на юго-западе столицы, на границе с районом Теплый Стан, будет полностью реорганизована.

По данным городских властей, в результате редевелопмента здесь появятся производственные и общественные объекты, будет создано почти 4000 рабочих мест, а ежегодный планируемый бюджетный эффект для города превысит 1,4 миллиарда рублей.

Сегодня на территории промзоны «Теплый стан» расположены склады, стоянка автотехники, а часть площади не используется.

Как сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, на их месте появятся объекты производственного и общественного назначения общей площадью почти 205 тысяч квадратных метров. В частности, производственная застройка займет более 56 тысяч квадратных метров, а на долю общественных объектов придется около 150 тысяч «квадратов» территории бывшей промзоны.

Впрочем, пока конкретные планы по застройке промзоны «Теплый Стан» городом не озвучены. Мы спросили экспертов, какие объекты здесь будут наиболее перспективны.

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Хорошая транспортная доступность

Большой потенциал промзоны «Теплый стан» связан с тем, что эта территория будет иметь прямые выезды на МКАД и Профсоюзную улицу, что означает хорошую транспортную доступность, считает директор направления «Сопровождение строительных проектов» Группы компаний SRG Алексей Ефанов.

«Стоит отметить, что МЕГА является значительной точкой притяжения для населения, поэтому расположение в новом квартале больших общественных и коммерческих площадей выглядит совершенно оправданным и позволит вписаться логичным образом в уже сложившийся торгово-развлекательный кластер», – считает Ефанов.

Инициативу по реновации промозоны поддерживает и коммерческий директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов. Он отмечает, что «Теплый стан» имеет очень удачное расположение и хорошую транспортную доступность – рядом Профсоюзная улица, МКАД и станция метро «Теплый стан».

Кроме того, в 2023 году рядом планируется открыть еще одну станцию метро - «Улица Генерала Тюленева» новой Коммунарской линии.

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Перспективы для жилой застройки и реновации

По мнению опрошенных РИАМО экспертов, часть промзоны вполне подходит для жилой застройки, так как почти со всех сторон она окружена зелеными зонами – Битцевским лесом и Голубинским парком.

«В плане жилой застройки здесь будут востребованы квартиры или апартаменты массового сегмента. Плюсами данной территории является удобный выезд на МКАД, близость Голубинского лесопарка», – отмечает генеральный директор агентства недвижимости «БОН ТОН» Наталия Кузнецова.

«Район «Теплый стан» благодаря ландшафтному заказнику является одним из наиболее озелененных в Москве. Жилая застройка, сформированная в 1980-х годах, обрамляет лесной массив по периметру, представляя собой микрорайоны преимущество из стандартных панельных многоэтажек», – комментирует партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков.

Он уверен, что у района есть большой потенциал для полифункциональной реновации. Так, микрорайонная застройка может быть заменена на более привлекательную и современную квартальную типологию.

«При этом необходимо максимально сохранить площадь заказника. При должном уровне работы с его благоустройством и сохранением уникальных природных ландшафтов в перспективе можно существенно повысить привлекательность жилья и качество среды в данной локации в целом», – уверен Стариков.

Однако тем, кто ищет спокойное место для жизни, эта территория вряд ли понравится, из-за соседства МКАД и крупных ТРЦ вроде «Меги».

«Впрочем, это все решаемо с учетом современных подходов к застройке. Закрытые дворы, дома с подземными парковками – все это позволяет совместить преимущества соседства с крупными торгово-развлекательными комплексами и спокойную приватную территорию, не затронутую огромными потоками людей», – считает Алексей Ефанов.

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Много шума и высокая конкуренция

Плюсы промзоны «Теплый стан» тесно связаны с ее минусами. Так, Стариков выделяет из негативных моментов близость данной территории к МКАД.

С одной стороны, кольцевая автодорога является источником техногенного шума и вредных выбросов, но одновременно с этим обеспечивает хорошую транспортную доступность району, что крайне важно в столичных реалиях, уверен эксперт.

Такого же мнения придерживается управляющий директор компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка. Главный недостаток промзоны «Теплый стан» - близость к шумным МКАД и Профсоюзной улице.

«С другой стороны, такое расположение позволяет быстро добраться до локации на автомобиле. Более того, «Теплый стан» хорошо обеспечен общественным транспортом – в пешей доступности находится одноименная станция метро», – добавляет эксперт.

Она напоминает, что, согласно опубликованным правительством Москвы данным, реорганизуют не всю промзону. Это, по ее мнению, безусловный минус, ведь жилые дома будут соседствовать с промышленными зданиями, что вряд ли обрадует местных жителей.

«Относительно объектов, которые пошли бы промзоне на пользу, можно сказать, что отрезанная от окружающей жилой застройки локация будет нуждаться в социальной инфраструктуре: школах, детских садах, поликлиниках», – поясняет Коркка.

По мнению Ивана Татаринова, данная локация не подходит для размещения торговой недвижимости, поскольку там уже есть несколько крупных ТЦ, включая «Мегу», а значит, и высокая конкуренция.