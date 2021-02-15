РИАМО - 15 фев. На снос туберкулезной больницы в Подольске потребуется 37,6 миллиона рублей, сейчас оцениваются риски демонтажа здания, сообщил глава городского округа Николай Пестов.
Он добавил, что срок выполнения этих работ — февраль-март 2021 года. Стоимость работ по сносу составит 37,6 миллиона рублей.
В 1967 году в центре города на базе типового здания средней школы в Подольске было открыто здание областной туберкулезной больницы. В разные годы санитарно-защитная зона больницы составляла от 500 до 100 метров и захватывала значительное количество жилых домов.
На данный момент рядом со зданием больницы находятся четыре башни высотой в 16 этажей, детская стоматология и Подольская станция переливания крови.
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