РИАМО - 15 фев. На снос туберкулезной больницы в Подольске потребуется 37,6 миллиона рублей, сейчас оцениваются риски демонтажа здания, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

«Губернатором Московской области (Андреем Воробьевым – ред.) было дано поручение снести здание больницы. <...> В настоящее время проводятся мероприятия по определению риска загрязнения объектом микробактериями туберкулеза. Без данной работы снос производить нельзя», - сказал Пестов в ходе совещания губернатора с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

Он добавил, что срок выполнения этих работ — февраль-март 2021 года. Стоимость работ по сносу составит 37,6 миллиона рублей.

В 1967 году в центре города на базе типового здания средней школы в Подольске было открыто здание областной туберкулезной больницы. В разные годы санитарно-защитная зона больницы составляла от 500 до 100 метров и захватывала значительное количество жилых домов.

На данный момент рядом со зданием больницы находятся четыре башни высотой в 16 этажей, детская стоматология и Подольская станция переливания крови.