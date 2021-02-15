РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В подмосковных Люберцах с начала текущего года произошло почти 50 пожаров, в них погибли пять человек, говорится в сообщении отдела надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу Люберцы УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области.

«С начала текущего года, по оперативным данным, на территории городского округа Люберцы наблюдается рост количества произошедших пожаров. За истекший период года произошло 46 пожаров, в которых погибли пять человек и пострадали шесть», - говорится в сообщении.

Так, трагический случай произошел 14 февраля в поселке Томилино на улице Радищева. На момент прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение двухэтажного частного жилого дома на шесть квартир. В результате пожара обгорел частный дом по всей площади, произошло обрушение кровли. В ходе тушения пожара внутри дома были обнаружены тела двух погибших - мужчины и женщины. Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электрической сети или электроприбора.

«Невыполнение требований правил пожарной безопасности часто приводит к пожарам и, соответственно, к повреждению или уничтожению жилых помещений, причинению материального ущерба, а иногда к травмированию и гибели людей. Анализ произошедших пожаров показал, что гибель людей чаще происходит в жилом секторе», - отмечается в материале.

Жителей Люберец призвали внимательнее относиться к пожарной безопасности: не оставлять без присмотра отопительные приборы, печи и камины, не перегружать электропроводку, аккуратно обращаться с источниками открытого огня. Также нельзя допускать детские шалости с огнем и оставлять детей одних без присмотра.