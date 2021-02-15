РИАМО - 15 фев. Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что отказался от самостоятельного перевода денег друзьям, предоставив это виртуальному ассистенту Афине, сообщает Газета.ru.

Виртуальные ассистенты Салют появились в мобильном приложении СберБанк Онлайн в сентябре 2020 года и были представлены на первой продуктовой конференции Сбер Конф. Пользователь может выбрать одного из трех персонажей — Сбера, Джой или Афину. Каждый из них обладает своим характером и манерой речи.

«Как только в СберБанк Онлайн появилась возможность совершать переводы и платежи голосом, я стал делать это только с помощью наших виртуальных ассистентов. Это очень удобно и экономит массу времени», – сказал Греф.

По его словам, ассистенту намного быстрее и легче дать поручение для перевода денег или оплаты какой-либо услуги.

«Я регулярно пользуюсь этой возможностью во время пробежки, чтобы не прерывать тренировку, или за рулем, чтобы не отвлекаться от дороги», – отметил Греф.

Для того, чтобы перевести деньги или совершить платеж, достаточно нажать на иконку виртуального ассистента, а затем сообщить адресата перевода и сумму. Например, так: «Афина, переведи маме тысячу рублей». Или: «Афина, пополни мой мобильный на тысячу рублей». После этого на экран будут выведены детали совершаемой операции. Если все верно, необходимо сказать: «Подтверждаю».

Начиная с сентября 2020 года хотя бы один раз к Сберу, Джой или Афине обратилось более 4,3 миллиона пользователей. Совокупная месячная аудитория Салюта во всех цифровых каналах превысила 2 миллиона человек.

С помощью голоса клиенты Сбера уже перевели друг другу более 300 миллионов рублей, а самый долгий разговор с виртуальным ассистентом длился больше трех часов. Ассистенты доступны в мобильных приложениях Сбер Салют и СберБанк Онлайн, мультимедийной ТВ-приставке SberBox и смарт-дисплее SberPortal.

Переводы и платежи — одни из множества навыков ассистентов Салют. О том, что еще они умеют, можно узнать на сайте. Ассистентов разработала команда SberDevices, которая занимается проектированием умных устройств. Салют построен на базе SmartNLP — платформы обработки естественного языка от Сбера.