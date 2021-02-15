РИАМО - 15 фев. На выставке «Архитектура перемен», которая открывается в «Доме на Брестской», покажут уникальные архитектурные планы столицы советского периода, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Посетители выставки также смогут познакомиться с генеральным планом реконструкции Москвы 1935 года, планом ВДНХ (ВСХВ), схемами реконструкции улицы Горького, канала имени Москвы, метрополитена в целом и первых станции метро в отдельности», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что на выставке показаны и издания по архитектурной тематике из собрания научно-технической библиотеки Государственное бюджетное учреждение «Мосстройинформ».

Посетители выставки смогут увидеть планы гостиницы «Москва», сталинских высоток, здания Совета труда и обороны, где после находился Генплан, а сейчас заседает Госдума.

Для экспозиции выбрали период, который сыграл важную роль в преобразовании архитектурного облика города, когда столицу застраивали под влиянием разных архитектурных стилей, а именно конструктивизма, рационализма и других. Так, посетители окунутся в атмосферу середины прошлого века.

Выставка откроется 17 февраля. Так, в 17:00 пройдет лекция «Неосуществленные проекты Москвы 1930–1950-х годов». Для того, чтобы поучаствовать в ней нужна регистрация.

18 февраля состоится онлайн-лекция «Московский метрополитен 1930–1950-х годов как феномен архитектуры экстремальных сред».

Онлайн-лекции по темам «Москва 1920-х годов: новая точка отсчета» и «Москва в 1930-х годах: от прошлого к будущему» пройдут 25 февраля и 2 марта соответственно.

Деловая программа завершится офлайн-лекцией о советском архитекторе Борисе Иофане.

С 2011 года в Москве было отреставрировано 1,56 тысячи объектов культурного наследия, работы на 12 из которых завершили в начале этого года.