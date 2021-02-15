РИАМО - 15 фев. В Московской области проверили состояние озимых культур в связи со снегопадами, никакой угрозы для посевов на сегодняшний день нет. Об этом РИАМО сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Более 32 миллиметров осадков выпало с 12 по 14 февраля, что составляет около 91% от месячной нормы.

«Снежная погода, установившаяся в последнюю неделю, пока не несет какой-то угрозы для посевов озимых культур в Подмосковье. Снежный покров оказывает хорошее влияние на условия перезимовки озимых и имеет большое значение как источник весенней влаги. Также снег позволяет культурам лучше развить корневую систему, перенести сильные морозы, так как защищает почву от глубокого промерзания», – сказал Воскресенский.

По данным органов управления АПК Подмосковья, озимые посевы в целом в регионе находятся в хорошем состоянии.

«Состояние более 52% посевов озимых зерновых культур – пшеницы, тритикале, ячменя, ржи, всего порядка 45 тыс. га, на сегодняшний день оценивается как хорошее, а 48% – 44 тыс. га, оценивается как удовлетворительное. В хорошем состоянии находится и более 65% озимого рапса», – отметил Воскресенский.

По его словам, лишь 4% озимых находятся в плохом состоянии, что является минимальным показателем за несколько последних лет.

«Конечно, риск повреждения и гибели озимых посевов остается. Если, к примеру, будет увеличение случаев резких перепадов температуры воздуха, частые оттепели. Это может создать вероятность повреждений озимых культур», – добавил в завершение Сергей Воскресенский.

Под урожай 2021 года площадь озимого сева в Подмосковье составляет 104,3 тысячи гектаров.