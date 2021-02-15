РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Жители Подольска могут присоединиться к акции по дарению книг библиотекам округа до конца недели, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки проводит Пятую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. В Подольске горожане могут присоединиться к акции и принести в библиотеки книги в дар на текущей неделе», - говорится в сообщении.

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