РИАМО - 15 фев. В столице на Можайском шоссе восстановили движение транспорта, ранее там перевернулся грузовик, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Грузовой автомобиль убран, движение полностью восстановлено», - говорится в сообщении.

Авария случилась в районе дома 9. Были заняты первая и вторая полосы в сторону области. Движение было затруднено на трех километрах.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас загруженность столичных дорог составляет 5 баллов. К 18 часам пробки могут вырасти до 7 баллов.