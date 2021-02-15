РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Жителям подмосковного Подольска с сахарным диабетом рекомендуется пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске продолжается масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Несмотря на непогоду, мобильные пункты вакцинации работали 13 и 14 февраля.

«Вакцинация от Covid-19 – важный шаг в создании общего иммунитета, и зависит его формирование от каждого взрослого жителя России. Однако есть категории граждан, которым вакцинация показана в первую очередь. Это люди, страдающие хроническими заболеваниями, среди них особое место занимает сахарный диабет. Сахарный диабет – не противопоказание для прививки от коронавируса, более того – пациенты с сахарным диабетом должны быть в первых рядах вакцинируемых», – сказала врач-эндокринолог Татьяна Луконина.

Вакцинация пациентов с диабетом позволит не только минимизировать риски возникновения заболевания, но и даст возможность решить еще один очень важный психологический вопрос, связанный с социальной адаптацией.

«Фактически до настоящего момента таким людям была доступна лишь неспецифическая профилактика ковид-инфекции, а именно – самоизоляция. Поэтому с учетом начала массового распространения вакцины первоочередная задача – защита лиц из группы повышенного риска. Мировые системы здравоохранения определяют пациентов с диабетом 2 типа в группу высокой приоритетности вакцинирования и рекомендуют им вакцинацию в первую очередь», – отмечается в материале.

Перед вакцинацией обязательно должны быть учтены такие показатели, как наличие аллергических реакций на лекарственные препараты, продукты питания, недавно перенесенные ОРВИ или другие прививки и проведена оценка компенсации сахарного диабета, а при необходимости скорректирована сахароснижающая терапия до момента иммунизации.

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15 ФЕВРАЛЯ

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