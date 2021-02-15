РИАМО - 15 фев. Выставку «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз» посетили более 25 тысяч человек с момента открытия в декабре в музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истра, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Выставку «Младшие Брейгели и их эпоха…», открывшуюся 24 декабря 2020 года, увидели уже более 25 тысяч человек. Это очень высокий показатель, если учитывать, что в наших музеях для безопасности посетителей действуют ограничительные меры», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

До этого самой посещаемой выставкой музея была выставка работ Марка Шагала «Шагал: между небом и землей». В 2019-2020 году ее посетили 103 тысячи человек.

Коллекцию Брейгелей также показали в формате видеоэкскурсий в других регионах. За неделю на YouTube-канале экскурсию по музею посмотрели уже 1,7 тысячи зрителей. Также на музейном канале появится цикл лекций для тех, кто побывал на выставке, но хочет узнать о феномене Брейгелей больше, а также для тех, кто только планирует посещение.

Выставка представляет произведения XVI–XVII веков одного из крупнейших частных собраний в России. Также на выставке помимо Брейгелей представлен ряд произведений их фламандских и голландских современников. В музее представлено 70 работ, большая часть из которых показана российской публике впервые.

Экспозиция будет работать до 11 апреля 2021 года. Время работы продлено до 21:00.