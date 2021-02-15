РИАМО – 15 фев. Комедия режиссера Ильи Аксенова «Родные» заняла первое место в российском прокате в минувшие выходные, сообщает Газета.ru.

Фильм рассказывает об отце семейства, который повез семью на Грушинский фестиваль. Главную роль исполнил Сергей Бурунов. Картина собрала 200,9 миллиона рублей.

«На втором месте оказался анимационный фильм Пита Доктера и Кемпа Пауэрса «Душа» с 145,5 миллионами рублей», - говорится в сообщении.

Третьим в прокате стал ромком Love, который поставил режиссер Игорь Твердохлебов, картина заработала 48 миллионов рублей. Четвертую строчку занял мультипликационный фильм «Пончары. Глобальное закругление», а пятую — триллер «Дьявол в деталях».​