РИАМО - 15 фев. Суточная пропускная способность Северного обхода Лобни будет составлять до 120 тысяч автомобилей в сутки, жители города смогут экономить в пути до трех часов, сообщил глава городского округа Лобня Евгений Смышляев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству Северного обхода Лобни, объект возведут в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«После завершения строительства Северного обхода данной дорогой смогут пользоваться до 120 тысяч автомобилей в сутки, что крайне актуально в связи с развитием городского округа, а также соседних муниципальных образований», - сказал Смышляев.

Он добавил, что жители Лобни смогут экономить до трех часов по пути на работу и с работы.

Протяженность дороги составит восемь километров. Она позволит свободно проезжать через город, разгрузит его от большегрузов, свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе и сократит время в пути до аэропорта Шереметьево.