РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре в частном доме в поселке Томилино Люберец, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

14 февраля в одном из частных домов на территории поселка Томилино произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела двух человек.

«По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.