Как восстановить обоняние после коронавируса

Снимаем отек слизистой
При отеке слизистой ухудшается доступ воздуха к нервным окончаниям в носу. В таких случаях отоларингологи советуют применять сосудосуживающие препараты (капли). Не менее важно обеспечить в помещении оптимальную влажность, пить достаточно воды, исключить алкоголь.
Отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев отмечает, что снять отек помогают, помимо сосудосуживающих средств, гормональные препараты, которые после процедуры должны оставаться в носовой полости. Они подходят для длительного применения, не вызывают привыкания и не проникают в кровь. У таких препаратов есть противопоказания; принимать их нужно строго по назначению лечащего врача.
Поскольку вирус отрицательно воздействует на сами рецепторы, нервная ткань может деградировать, следовательно, нужно позаботиться о ее восстановлении. Регенерации нервных клеток способствуют витамины группы B, а также поливитамины.
Делаем зарядку для носа
Многие врачи говорят о том, что нос нужно приучать ощущать запахи заново. Наш мозг попросту отвыкает от этого за время болезни. Для восстановления есть специальный алгоритм – тренировка с эфирными маслами. Подбирать стоит те, которые вам нравятся и которые «звучат» ярко. Это могут быть мята, роза, эвкалипт, пачули, мандарин или любые другие масла, запахи которых вам нравились до болезни.
1. Откройте одну бутылочку, в течение 20 секунд неторопливо нюхайте содержимое, одновременно пытаясь вспомнить аромат, чтобы помочьмозгу сосредоточиться.
2. Закройте бутылочку, несколько секунд подышите без специальных ароматов.
3. Откройте следующую и повторите те же самые действия.
4. Делайте так по несколько раз в день.
Возможно, в первый, второй или даже третий раз вы ничего не почувствуете. Но не нужно отчаиваться и бросать тренировки. Когда вы дома, храните эфирные масла под рукой, а процедуру проводите в тихой и спокойной обстановке, чтобы была возможность сконцентрироваться.
Также для ароматренировки можно использовать гвоздику, чеснок, корицу и кардамон. Этот совет дал невролог, нейрофизиолог Александр Будик в интервью радио Sputnik.
При этом не стоит нюхать специи в чистом виде во избежание раздражения или ожога – следует смешивать их с водой.
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Промываем нос
Во время течения болезни может помочь промывание носовой полости. Эта процедура помогает удалить слизь, снять воспаление, восстановить дыхание. Врачи рекомендуют использовать физраствор или аптечные средства на основе морской соли.
Соляной раствор можно приготовить и самостоятельно. Для этого нужно размешать в стакане теплой воды чайную ложку морской соли крупного помола. Однако желательно все же пользоваться специальными препаратами для промывания – так нет риска ошибиться с концентрацией.
Перед процедурой желательно закапать сосудосуживающие капли, чтобы облегчить отхождение слизи.
Не используем агрессивные средства
Важный момент – чего точно не стоит делать в процессе лечения.
Для закапывания в нос не следует применять спорные средства по советам из интернета, такие как сок чистотела – это чревато ожогом слизистой.
Врачи также предостерегают от использования для возвращения обоняния таких средств, как спирт, аджика, горчица или перец, в частности, от натирания ими языка. По словам лора – врача высшей категории Владимира Зайцева, которые приводит РБК, такой метод только раздражает слизистую оболочку.
При промывании носа пациенты иногда по незнанию добавляют в воду или физраствор сок чеснока, алоэ, даже йод. Этого тоже делать ни в коем случае нельзя, так как эффект может быть совершенно противоположным. Такие добавки крайне агрессивно воздействуют на слизистую при непосредственном контакте с ней.
Точно не следует нюхать уксус или нашатырь, применять для носа антисептические спреи, которые предназначены для горла или наружного применения.
Вообще, не стоит усердствовать – ученые убеждены, что обоняние восстанавливается само, как только иммунная система побеждает вирус. Однако это восстановление может занять определенное время, особенно если повреждены сами обонятельные нейроны, а не только поддерживающие их клетки.
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Идем к врачу
Если прошло уже две-три недели, а от обоняния нет и следа, пора принимать более решительные меры. Жить без запахов – не только скучно и грустно, но и опасно. Например, можно не почувствовать запах газа в квартире (прецеденты уже были). Поэтому нужно посетить врача, а именно:
– отоларинголога, который определит целостность носовых проходов и хрящей, наличие полипов и воспалений;
– аллерголога, который возьмет пробы на аллергены и выявит аллергический ринит, если он есть;
– невролога, который удостоверится, что не травмирован головной мозг, и поможет уточнить диагноз.
В числе обследований, которые может назначить врач, – ольфактометрия для определения степени снижения обоняния, риноскопия для определения состояния носовой полости, МРТ для выявления атрофированных участков, КТ для поиска воспалений и полипов, анализ слизи для проверки на бактерии и другие патогенные микроорганизмы, ЭЭГ для проверки функции мозга. В отдельных случаях берут также анализ крови на онкомаркеры.
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