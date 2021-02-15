Как восстановить обоняние после коронавируса

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Многие врачи говорят о том, что нос нужно приучать ощущать запахи заново. Наш мозг попросту отвыкает от этого за время болезни. Для восстановления есть специальный алгоритм – тренировка с эфирными маслами. Подбирать стоит те, которые вам нравятся и которые «звучат» ярко. Это могут быть мята, роза, эвкалипт, пачули, мандарин или любые другие масла, запахи которых вам нравились до болезни.

1. Откройте одну бутылочку, в течение 20 секунд неторопливо нюхайте содержимое, одновременно пытаясь вспомнить аромат, чтобы помочьмозгу сосредоточиться.

2. Закройте бутылочку, несколько секунд подышите без специальных ароматов.

3. Откройте следующую и повторите те же самые действия.

4. Делайте так по несколько раз в день.

Возможно, в первый, второй или даже третий раз вы ничего не почувствуете. Но не нужно отчаиваться и бросать тренировки. Когда вы дома, храните эфирные масла под рукой, а процедуру проводите в тихой и спокойной обстановке, чтобы была возможность сконцентрироваться.

Также для ароматренировки можно использовать гвоздику, чеснок, корицу и кардамон. Этот совет дал невролог, нейрофизиолог Александр Будик в интервью радио Sputnik.

При этом не стоит нюхать специи в чистом виде во избежание раздражения или ожога – следует смешивать их с водой.

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