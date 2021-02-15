РИАМО - 15 фев. В Москве водители коммерческих перевозчиков смогут повысить квалификацию, для них проведут специальное обучение, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы проведем для них специальное обучение, где их научат предотвращать опасные ситуации на дорогах, реагировать и действовать в условиях ЧС, познакомят со стандартами профессиональной этики в общении с пассажирам», - говорится в сообщении.

В рамках обучения водители также смогут обновить знания по этапам подготовки автобуса, рабочего места и правилам внешнего вида.

Уже с февраля обучение начнут водители восьми компаний-перевозчиков. На сегодняшний день свыше 2,16 тысячи автобусов коммерческих перевозчиков перевозят более 500 тысяч пассажиров ежедневно.

«Безусловно, все водители проходят подготовку перед приемом на работу, но такой формат позволит расширить их знания и сделать ваши поездки еще комфортнее и безопаснее», - говорится в сообщении.