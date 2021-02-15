РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 фев. Свыше 1 тысячи жителей городского округа Мытищи приняли участие в голосовании по теме «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!» на портале «Добродел», сообщил глава округа Виктор Азаров.

Через пять дней завершится голосование по теме «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!». На портале проводится сбор предложений по мероприятиям, направленным на повышение уровня безопасности и борьбы с преступностью в Подмосковье.

«Уже 1 027 мытищинцев приняли участие в голосовании, и надо отметить, что наш округ самый активный среди муниципалитетов Подмосковья. Жители отметили наиболее важные участки на карте Мытищ и выбрали необходимые, по их мнению, мероприятия, а также проголосовали за предложенные другими жителями варианты. Всего получилось 56 участков», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в топ-10 вошли: жилой комплекс «Императорские Мытищи» - 323 голоса; 16-й микрорайон - 307 голосов; улица Борисовка, 8А - 117 голосов; жилой комплекс «Афродита» - 45 голосов; микрорайон Олимпийский - 44 голоса; улица Красная Слобода, 13 - 31 голос; Стрелковая улица, 4 - 30 голосов; жилой комплекс «Мытищи Лайт» - 27 голосов; улица Борисовка, 4 - 16 голосов; жилой комплекс «Ярославский» - 12 голосов.