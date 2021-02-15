РИАМО - 15 фев. СК РФ организовал доследственную проверку после смерти девочки-подростка на Ярославском направлении Московской железной дороги, по ее результатам примут процессуальное решение, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», – говорится в сообщении.

Девочка 2006 года рождения скончалась от травм, которые получила на месте происшествия. Погибшую травмировал электропоезд в районе станции Лось.

Управление призвало родителей контролировать местоположение своих детей и проводить с ними разъяснительные беседы на предмет недопустимости нарушения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.