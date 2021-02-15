РИАМО - 15 фев. Полностью уборку снега на дорогах Подмосковья планируют закончить не позднее 18 февраля, во время снегопада оперативно работали муниципальные службы, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

На выходных в Подмосковье прошел сильный снегопад. В результате высота сугробов в регионе превысила климатическую норму в два раза.

«После окончания снегопада главная задача - это ликвидация его последствий. Мы должны в течение 23 часов закончить работу по проезжей части, обочинам, тротуарам и в течение пяти суток обеспечить вывоз снега, потому что сегодня это самая сложная задача, учитывая тот объем покрова, который выпал во время снегопада», - сказал Гержик в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

Он добавил, что поставлена задача вывезти весь снег с дорог не позднее 18 февраля.

Гержик отметил хорошую работу глав муниципальных образований, которые оперативно сработали во время снегопада.

Министр уточнил, что во время снегопада жителей агитировали отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.

«Была организована большая работа с охватом 14 миллионов жителей, которым рассылались обращения, были репортажи на телевидении, рассылались push-уведомления. Основная задача была объяснить людям, что в период снегопада лучше воздержаться от поездок на личном транспорте, пересесть на общественный транспорт», - отметил министр.

Он добавил, что людей также призывали не оставлять личный транспорт на проезжей части дорог, там, где работала коммунальная техника, постараться обеспечить доступ во дворы для техники.

Гержик заключил, что реакция жителей была положительной.