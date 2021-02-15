РИАМО - 15 фев. Более 3 тысяч обращений жителей по уборке дворовых территорий поступило в Подмосковье в период аномального снегопада, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«За три дня – свыше 3 тысяч обращений. Важно сказать, что все главы работали, но минувшие выходные были тяжелые», – сказал Хайкин.

Как уточняется в презентации, наибольшее число обращений поступило из Балашихи, Люберец, Одинцовского округа, Подольска, Химок и Красногорска.

Снег с территории общественных пространств, а также на подходах к железнодорожным станциям и станциям МЦД должны убрать до 18 февраля, добавил Хайкин.

В приоритете коммунальных служб – выходы из подъездов, тротуары, подходы к остановкам, внутридомовые проезды, парковки, детские и спортивные площадки.

«Надо браться за работу, чтобы до 18 февраля весь снег вывезти и ликвидировать последствия снегопада с общественных территорий, <...> обеспечить очистку снега с подходов к ж/д станциям и станциям МЦД», – сказал Хайкин.

Он отметил, что ежедневно нужно очищать полностью 10% дворовых территорий до асфальта, чтобы завершить работу до 1 марта.