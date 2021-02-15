РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 фев. В городском округе Мытищи на территории МУП «Жилищное хозяйство» 67 дворников ликвидируют последствия снегопада, сообщается на сайте администрации горокруга.

На территории, где расположены многоквартирные дома, находящиеся в управлении МУП «Жилищное хозяйство», работают две подрядные организации, занимающиеся уборкой, также есть собственный штат дворников.

«На территории работают 67 дворников, 9 единиц техники. В связи с большим количеством выпавших осадков к вопросу устранения последствий снегопада также подключились жители, небезразличные к решению общей задачи - максимально быстро и качественно очистить дворы от выпавшего снега», - говорится в сообщении.

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме по устранению снежных навалов. МУП «Жилищное хозяйство» благодарит неравнодушных жителей, принявших участие в очистке дворов и прилегающих территорий.