РИАМО - 15 фев. Московский городской суд принял решение оставить под домашним арестом муниципального депутата Люсю Штейн по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января, говорится в сообщении пресс-службы суда.

В понедельник в Мосгорсуде рассмотрели жалобу на постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения для муниципального депутата.

«Суд апелляционной инстанции оставил постановление Басманного районного суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - говорится в сообщении.

Штейн останется под домашним арестом до 23 марта.

23 января в разных городах РФ, в том числе и в центре Москвы, прошли несогласованные акции. Правоохранители предупреждали москвичей об ответственности за участие в несанкционированном митинге, однако акцию посетили около 4 тысяч человек.