РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В подмосковных Люберцах в понедельник днем эвакуировали ряд школ после сообщений о возможном минировании, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в экстренных службах.

Эвакуации начались около 11:30.

«В городском округе Люберцы очередная волна сообщений о минировании. Эвакуировали школьников из ряда образовательных учреждений», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь, в частности, идет о школах №№55, 5, 41, 42, 43, 24, 25, 21, 11, 8, 10, 14, 59, 6, 27, 15, 16. На месте работают кинологи.