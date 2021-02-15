РИАМО - 15 фев. На выходных снег в Подмосковье помогали убирать порядка 40 тысяч жителей, так, родители с детьми убирали школьные территории, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее в Московском регионе прошел сильный снегопад. Сугробы сильно подросли, их высота превысила климатическую норму в два раза.

«Отдельно хочу поблагодарить жителей. <...> Почти 40 тысяч активных жителей приняли участие в уборке в минувшие выходные», - сказал Хайкин.

Он отметил, что родители с детьми убирали территорию школ.

«Отдельно хочу отметить работу глав, всех муниципальных команд», - заключил Хайкин.