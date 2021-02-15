РИАМО - 15 фев. При больницах и поликлиниках Московской области планируют открыть порядка 45 игровых комнат для детей, сообщила депутат Мособлдумы Линара Самединова.

В рамках проекта «Добрые комнаты» помещения укомплектовывают детской мебелью, игрушками и книгами. Первое такое пространство открыли в детском соматическом отделении Центральной городской больницы Электростали.

«На сегодняшний день таких комнат в Подмосковье 52, в основном в больницах. На 2021 год сформировали вторую очередь. В нее вошли 20 учреждений, которые просят нас создать 45 таких игровых пространств», - сказала Самединова.

Она отметила, что игровые комнаты пользуются большим спросом.

«Депутаты включились в эту работу, нашли внебюджетные средства для этого проекта», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.