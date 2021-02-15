РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 фев. На Каширском шоссе между городскими округами Ленинский и Домодедово образовалась пробка длиной 5,9 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробка начинается на 33-м километре Каширского шоссе в Ленинском городском округе и длится до Домодедовского шоссе. На нем также образовалась пробка до улицы Творчества.

Также затруднено движение на Домодедовском шоссе в сторону Домодедова. Пробка образовалась от деревни Щербинка до пересечения с Каширским шоссе.