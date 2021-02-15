РИАМО - 15 фев. Около 900 обращений направили в торговые сети и магазины Подмосковья для оперативной уборки снега на прилегающих территориях, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Мы в 900 торговых сетей направили обращения, коллеги откликнулись, работали (убирали снег - ред.). Тут важно темп работ не сбавлять», – сказал Хайкин.

Он отметил, что также убирать в первую очередь нужно территории перед аптечными пунктами.

Ранее на Московский регион обрушился сильный снегопад. Сугробы сильно подросли, их высота превысила климатическую норму в два раза.