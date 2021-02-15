РИАМО - 15 фев. При уборке снега в Подмосковье особое внимание уделят расчистке крыш и придомовых территорий, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее на Московский регион обрушился сильный снегопад. Сугробы сильно подросли, их высота превысила климатическую норму в два раза.

«Особое внимание нужно уделить уборке крыш и синхронизации уборки придомовых территорий», - сказал Хайкин.

Он отметил, что важно своевременно чистить и вывозить снег.

Ранее Хайкин сообщил, что жители стали меньше жаловаться на качество уборки снега во дворах, чем в прошлые годы.