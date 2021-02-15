РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Экстренные службы подмосковного Красногорска провели учения по отработке действий при дорожно-транспортном происшествии с возгоранием автомобиля и пострадавшими, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

На территории пожарно-спасательной части №4 в понедельник прошли учения с участием пожарных, спасателей, медиков, сотрудников ГИБДД, дорожных служб.

«Сегодня мы провели первые в этом году пожарно-тактические занятия в соответствии с планом основных мероприятий Красногорского пожарно-спасательного гарнизона», - сказал начальник гарнизона Роман Мирошниченко.

Он пояснил, что по легенде учений, на территории горокруга столкнулись три автомобиля. Один из них загорелся. В «Волге» оказался заблокирован водитель. В микроавтобусе травмы получили водитель и несколько пассажиров.

«Учения проводились с учетом низких температурных условий. Основными задачами стали организация взаимодействия между всеми экстренными службами жизнеобеспечения округа и отработка навыков и действий, которые направлены на оперативное принятие решений и спасение пострадавших», - добавил Мирошниченко.

По его словам, все участники отработали свой блок задач и уложились в установленное время.