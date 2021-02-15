РИАМО - 15 фев. Снег во дворах и на общественных территориях Подмосковья убирали около 23 тысяч коммунальщиков, дополнительно к работам привлекли более трех тысяч дворников, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В приоритете коммунальных служб - выходы из подъездов, тротуары, подходы к остановкам, внутридомовые проезды, парковки, детские и спортивные площадки, уточнил Хайкин.

«Вышли 19,8 тысячи дворников, плюс было привлечено дополнительно более 3 тысяч человек», - сказал Хайкин.

Как уточняется в презентации министра, было задействовано около 3 тысяч единиц техники.

Ранее на Московский регион обрушился сильный снегопад. Сугробы сильно подросли, их высота превысила климатическую норму в два раза.