РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 фев. Офисную мебель премиум-класса будут выпускать в Щелкове, для этого компания «Профофис» реконструирует многофункциональный производственно-складской комплекс на улице Заречной, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент на объекте возводится несущий каркас и ограждающие стены. Прогнозируемая дата завершения работ – 3 квартал 2021 года. Нормативы проведения работ контролируют инспекторы Главгосстройнадзора», – говорится в сообщении.

Согласно проекту, общая площадь двухэтажного здания составит более 31 тысячи квадратных метров.