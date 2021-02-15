РИАМО - 15 фев. В Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в попытке сбыта наркотика массой порядка двух килограммов, наркотик был взят в тайнике в Орехово-Зуевском городском округе, сообщается на сайте «МВД медиа».

«При беседе с полицейскими 32-летний водитель и 26-летний пассажир вели себя подозрительно и сильно нервничали. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести осмотр транспортного средства», – говорится в сообщении.

Пакет с четырьмя вакуумными упаковками с кристаллообразным веществом обнаружили под капотом транспортного средства. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу отдела МВД России по городскому округу Луховицы.

Согласно экспертизе вещество в пакете оказалось N-метилэфедроном весом порядка двух килограммов. Вещество хотели сбыть в Оренбурге.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.