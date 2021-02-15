РИАМО - 15 фев. В Подмосковье смогли максимально оперативно справиться с огромными пробками, которые образовались из-за аномального снегопада, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Снегопад вызвал сильнейшие пробки на наиболее интенсивных магистралях. На ЦКАД были проблемы – в пробках машины могли простоять 12 часов. Симферопольское, Варшавское шоссе на въезде в Москву – там была громадная пробка, потому что фуры перегораживали полосы и блокировали машинам проезд в столицу», – сказал Гержик в ходе совещания губернатора с руководящим составом правительства.

Также была зафиксирована крупная пробка на Новорязанском шоссе, на Ленинградском шоссе на пересечении с трассой А107.

«Эту тяжелую ситуацию удалось побороть в течение суток», – резюмировал министр.

Он отметил, что в часы пик снегопада на дорогах было задействовано более 3,3 тысячи единиц техники и 5,3 тысячи дорожных рабочих. Во дворах и общественных территориях работали более 2,9 тысяч единиц техники и почти 23 тысяч человек.

«Мы готовились заранее, мобилизовали на 15% больше техники, чем обычно, то есть мобилизовали все ресурсы», – подчеркнул глава ведомства.

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