РИАМО - 15 фев. К началу апреля число людей, которые болеют коронавирусной инфекцией в Москве, может снизиться вчетверо, а к началу мая — в 11 раз, пишет газета «Известия».

Согласно расчетам исследователей из центра компетенций Национальной технологической инициативы Санкт-Петербургского политехнического университета, которые создали математическую модель прогноза распространения Covid-19, количество больных в мае сократится до менее 50 пациентов на 100 тысяч человек. В настоящее время на 100 тысяч приходится 575 человек с Covid-19.

«Если такие же значения будут достигнуты по России в целом, это позволит рассматривать вопрос об открытии границ и возобновлении авиасообщения со странами, где уровень заболеваемости будет таким же», - говорится в материале.

Таким образом, уже к 1 мая в столице ожидается 6,5 тысяч активных больных, а в Санкт-Петербурге – 12,5 тысяч.

На кривой прогноза могут сказаться новые факторы. В числе наиболее опасных угроз, которые могут повлиять на кривую, считаются новые штаммы SARS-CoV-2.

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