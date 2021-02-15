РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. На территории подмосковного Красногорска с начала нынешнего года произошел 31 пожар, сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу Александр Ремпель.

«На территории городского округа Красногорск с начала 2021 года произошел 31 пожар, в результате пожаров один человек погиб и еще один получил травмы», - сказал Ремпель.

Он отметил, что количество пожаров увеличилось в связи с похолоданием.

«Как показывает статистика, в основном пожары происходят в жилье. Наиболее частыми причинами возникновения пожаров становятся аварийный режим работы электросети и неисправность элементов отопления», - подчеркнул Ремпель.

Он напомнил, что для того, чтобы обезопасить жилье от пожаров, следует соблюдать правила пожарной безопасности.

«Не пользуйтесь поврежденными розетками и электронагревательными приборами, самодельными обогревателями. Топящиеся печи и камины нельзя оставлять без присмотра», - добавил Ремпель.

Он также рекомендовал горожанам устанавливать в жилых помещениях автономные пожарно-дымовые извещатели и иметь первичные средства пожаротушения.