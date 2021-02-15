РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Спортсмены подольской школы олимпийского резерва по лыжным гонкам стали призерами первенства России, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной с 9 по 14 февраля проходило первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет. Так, 12 февраля воспитанники подольской спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам показали высокие результаты.

«Арсений Власов завоевал золотую медаль в гонке классическим стилем на 5 километров, Вячеслав Мамичев взял серебро в этой же дисциплине. Среди девушек Ирина Головатюк заняла 4 место, уступив бронзовому призеру 0,9 секунды», - говорится в сообщении.

14 февраля подольские лыжники показали отличные результаты в гонках свободным стилем с раздельным стартом.

«У Вячеслава Мамичева второе место, у Арсения Власова - третье, у Василия Амелина - пятое», - отмечается в сообщении.

В состязаниях первенства России по лыжным гонкам приняли участие более 450 спортсменов из 54 регионов страны.