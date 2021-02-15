РИАМО - 15 фев. В Москве на Бутырской улице около дома 2А строение 1 столкнулись два легковых автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«ДТП без пострадавших. <...> Выбирайте маршруты объезда», - говорится в сообщении.

Заняты все полосы движения в направлении Третьего транспортного кольца. Также на месте происшествия организовали реверсивное движение через полосу встречного направления.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность столичных дорог на данный момент составляет 5 баллов.