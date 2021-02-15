РИАМО - 15 фев. На Волгоградском проспекте построят дом по программе реновации с подземной автостоянкой, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Дом на 150 квартир построят в районе Кузьминки. Проектная документация уже согласована.

«В доме будет 30 однокомнатных, 90 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир. На первом этаже здания запланировано размещение помещений общественного назначения. Кроме того, запроектирована одноэтажная подземная стоянка для автомобилей», – сказал председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.

Наружная отделка стен первого этажа и переходных балконов выполнят с помощью керамического фасадного облицовочного кирпича, а стены второго этажа и выше облицуют пиленым фасадным кирпичом.

Согласно проекту, в квартирах положат полы из ламината на звукоизоляционной подложке. Благоустройство территории включает размещение плоскостных парковок, проездов и пешеходных зон, площадок для отдыха, игр детей и спорта.