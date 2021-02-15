РИАМО - 15 фев. Жители Подмосковья стали меньше жаловаться на качество уборки снега во дворах, чем в прошлые годы, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проводит совещание с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.

«Мы проанализировали три зимних периода. Сравнили зимний период 2018-2019-2020 годов и нынешний. В этом году у нас на 36% больше выпало осадков, при этом идет понижение числа жалоб на 23%», - сказал Хайкин.

Он отметил, что в феврале наибольшее количество снега выпало на юге и востоке Московской области.

Всего в Подмосковье насчитывается 14,4 тысячи дворовых территорий.

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