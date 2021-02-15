РИАМО - 15 фев. Муниципальные службы Подмосковья должны продолжать работу по информированию граждан о ходе уборки снега с дворовых территорий и дорог, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что важна максимальная коммуникация с местными жителями.

«Когда есть взаимопонимание, информирование о том, когда уберут двор или почистят дорогу, то и результаты лучше. Поэтому прошу глав (округов - ред.) информационную работу продолжать», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Ранее на Московский регион обрушился сильный снегопад. Сугробы сильно подросли, их высота превысила климатическую норму в два раза.