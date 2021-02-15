РИАМО - 15 фев. За трое суток с начала снегопада, с 12 по 14 февраля, на Московской железной дороге очистили 16,5 тысяч километров пути, вывезено 429,8 тысячи кубометров снега — рекордная за последнее десятилетие цифра, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Работы по устранению последствий стихии ведутся в круглосуточном режиме. На линии выведено максимальное количество снегоуборочной техники — 160 единиц. Кроме того, на расчистке железнодорожной инфраструктуры задействовано около 10 тысячи железнодорожников», — говорится в сообщении.

На МЖД продолжают убирать снег в штатном режиме, железнодорожники постоянно следят за погодой. При необходимости корректируется количество привлекаемых сил. Техника курсирует по специальному графику, не создавая помех для движения поездов.

Перед сильными морозами на МЖД усилили контроль над основными объектами железнодорожной инфраструктуры и техники, контактной сети, состоянием пути, в круглосуточном режиме ведется дежурство оперативных служб.

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