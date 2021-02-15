РИАМО - 15 фев. В 2020 году в АО «Воскресенские минеральные удобрения» было произведено 611,5 тысяч тонн товарной продукции, выпуск минеральных удобрений достиг 576,7 тысячи тонн, говорится в сообщении пресс-службы компании.

За год выпустили рекордные объемы нишевых марок удобрений — МАФ 12-61 водорастворимый и NPK водорастворимые с микроэлементами. Так, моноаммонийфосфата водорастворимого было произведено более 49 тысяч тонн (в 2019 году произвели 42 тысячи тонн). Водорастворимых NPK удобрений с микроэлементами выпустили на 696 тонн больше, чем годом ранее. Также производство удобрений NPKS разных марок выросло за год почти на 43 тысячи тонн.

«Выросли производственные показатели по серной и фосфорной кислотам. Если в 2019 году заводчане выпустили около 173 тысяч тонн 100% P2O5 экстракционной фосфорной кислоты, то в 2020 году объем ее производства увеличился на 6,5 тысяч тонн 100% P2O5», - говорится в сообщении.

На предприятии особое внимание уделяют поставкам на внутренний рынок. Так, в прошлом году сельхозпроизводителям в РФ отгрузили 351,6 тысячи тонн удобрений, что почти на 20 тысяч тонн больше, чем годом ранее. На внутренний рынок, помимо традиционных марок NPK и аммофоса, поставлялись универсальные и сезонные марки водорастворимых удобрений — SOLAR NPK и AQUA DROP NPK.

Рост производственных показателей компании в прошлом году обусловлен увеличением мощностей за счет включения в технологическую цепочку дополнительного оборудования, ремонта и модернизации производственных площадок.

«К примеру, в отделении сложных минеральных удобрений цеха аммофоса №2 запустили в работу новый автоматизированный комплекс по производству водорастворимых минеральных удобрений, выпускаемых под марками SOLAR и AQUA DROP. Это позволило увеличить мощностные возможности технологической линии в два раза – до 18 тысяч тонн в год», - говорится в сообщении.

Кроме того, в прошлом году на предприятии завершили техническое перевооружение цеха аммофоса №1. Введены в строй линии по производству водорастворимого удобрения моноаммонийфосфата мощностью до 50 тысяч тонн в год и по выпуску удобрений NPKS мощностью до 200 тысяч тонн в год.

Также в 2020 году запустили масштабный проект по техническому перевооружению цеха ЭФК №3. Работы проводились на всех участках технологической цепочки — на стадиях экстракции, фильтрации и выпаривания. Проект позволит увеличить объемы выпуска продукции со 180 до 190 тысяч тонн 100% Р2О5 в год.

Также продолжилась модернизация сернокислотного производства. В ходе осенней ремонтной кампании в СКЦ заменили две эстакады СК-48 протяженностью 158 метров, три технологические емкости для жидкой серы в 30 кубометров и серной кислоты в 13 и 100 кубометров вместе с металлоконструкциями. Были заменены четыре основных газохода установки СК-48, а также установлен новый узел слива жидкой серы в производство весом 14 тонн.

В прошлом году особое внимание уделили программам по повышению надежности и эффективности электроснабжения. На подстанции глубокого ввода «Серная» установили новые современные элегазовые выключатели, которые обладают большей надежностью и наилучшими коммутационными характеристиками.

Были выполнены работы по техническому перевооружению распределительной подстанции РП-50 6 киловатт, которая обеспечивает электроэнергией склад аммиака, отделение фторосаждения, отделение транспортировки стоков цеха водоснабжения, а также административное здание цеха электроснабжения.